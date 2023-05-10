Antalya'daki Almanya turist sayısı Rusları geçti

Antalya turizminde Rusya ile Almanya pazarı yer değiştirdi. Alman turist sayısı şehirde giderek artıyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2023 yılının, Antalya turizminde Almanya pazarının en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019'un rakamlarının üzerine çıktığını söyledi.
Kavaloğlu, iklim değişikliği etkilerinin artmaya başladığını ve bundan turizmin de etkilendiğini belirtti.
"Kurumlar birlikte hareket etmeli"
Bu açıdan sürdürülebilir turizm çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Kavaloğlu, bunun için belediyeler, kamusal irade ve özel sektör işbirliğinde adımların atılması gerektiğini kaydetti.
Otellerin Yeşil Turizm Sertifika Programı çalışmaları sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sektörün içinden gelmesi dolayısıyla Yeşil Turizm Sertifika Programının hızlı bir şekilde yürürlüğe konulduğunu söyleyen Kavaloğlu, 1.188 otelin birinci aşama belgeyi aldığını, 197 otelin de üçüncü aşamayı tamamladığını bildirdi.
Rusya pazarında geçen seneye göre çok ciddi artış var
Antalya'da bu yıl turizm hareketliliğin geçen yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Kavaloğlu, şöyle konuştu:
Antalya'da Almanya pazarı 4 aylık rakamlara göre 2019 rakamlarının üzerine çıktı. Almanya, uzun süreden sonra Rusya'nın önüne geçti. Rusya pazarı, 2019 rakamlarına bir parça uzakta. Geçen seneye göre ise çok ciddi artış var. Arkasında İngiltere, Hollanda ve Polonya pazarları var. Polonya'yı önemsiyoruz, İngiltere pazarından sonra Polonya da ciddi artış gösteriyor.