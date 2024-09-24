Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti Antalya'ya yaklaşık 9 ayda gelen turist sayısı açıklandı. Sektör temsilcileri açıklanan rakamı umut verici bulduklarını dile getirdi.

AA

2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 7,11 artış yaşandı. Türkiye'ye 8 ayda gelen yabancı ve yerli turist sayısı toplamı ise 40 milyon 295 bin 979 kişi oldu.

Antalya'ya ise 1 Ocak-23 Eylül döneminde gelen yabancı turist sayısı 13,5 milyonu geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçtiğini belirterek, bunun umut verici rakamlar olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN UMUT VERİCİ BİR RAKAM"

Farklı milliyetlerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

Bizim için umut verici rakam. Geçen seneye göre yüzde 8'lik artışa tekabül ediyor. Türkiye'ye gelen rakamlarda artış var. Antalya'ya, İstanbul'a ya da farklı illere gelen turistlerin tamamı otellerde konaklamıyor, bu çok bilinen bir şey. Geçen sene bununla ilgili çok ciddi çalışma yapıldı. Turizm konutlarıyla ilgili kanun çıkarıldı. Bu konularla ilgili dünyada tüm örnekleri araştırılarak, tartışılarak, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu planlayarak, paydaş bakanlıklarla görüşerek, ciddi anlamda çalışma yaparak, ciddi bir kanuna imza atıldı.

"GAYRİRESMİ TURİZM KONUTLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI ÖNEMLİ"

Çıkarılan kanunun, gayri resmi olarak turizm amaçlı kullanılan konutların resmi olarak turizm konutu ilan edilmesi ve bunların kontrol altına alınması için önemli olduğunu bildiren Kavaloğlu, şöyle konuştu:

Gördüğümüz kadarıyla da gelen turistlerin yüzde 15'i hem bu tarz konutlarda konaklıyor hem de kendi satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kalıyor. Bu şekilde de dünyada bir turizm gerçeği var.

"OTELLERİ TERCİH EDENLERİN YÜZDE 60'INI AİLELER OLUŞTURUYOR"

Kavaloğlu, otelleri tercih eden turistlerin yüzde 60'ının aileler oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)