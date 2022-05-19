Antalya'ya hafta sonu 90 bin yabancı turist geliyor

Antalya Valisi Yazıcı, şehre günlük 25-30 bin arasında yabancı turist girişi olduğunu belirterek, hafta sonunda ise bir günde 40-45 bin yabancı turistin geldiğini aktardı.

Yaz sezonu başladı. Yabancı turistlerin geliş sayılarında artışlar yaşanıyor. Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti olarak yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Turist sayısı günlük hafta içi 30 bine, hafta sonu 45 bine çıkıyor

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı son bir aydır hafta içi günlük 25 ila 30 bin, hafta sonu ise 40 ila 45 bin seviyesinde seyrediyor.

Antalya'nın gelir beklentisi yüksek

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yoğunluğun başladığını dile getirerek, bu yılki turist sayısı ve gelir noktasında beklentilerin yüksek olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına rağmen kentteki turizm hareketliliğinin hem Antalyalıları hem de sektörü sevindirdiğini söyleyen Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine kadar çıktığı oluyor. Bu periyotta devam ediyor." dedi.

"2019'un rakamlarını yakalayabiliriz"

Antalya'nın 2019'da yaklaşık 15 milyon 600 bin, geçen yıl ise 9 milyon 94 bin yabancı misafir ağırladığını anımsatan Yazıcı, "Bu yıl Rusya ve Ukrayna arasındaki tatsız olay olmasaydı beklenti 2019'un rakamlarını geçmekti, geçen yılı mutlaka geçeriz, 2019'un rakamlarına da yaklaşabiliriz." diye konuştu.

"Rus ve Ukraynalılar Antalya'ya en fazla gelen iki milletti"

Rusya-Urayna arasındaki gerginlik şehre gelen turist çeşitliliğine de yansıdı. Vali Yazıcı, bu yıl kente gelen turistlerin milliyetlerinde de değişiklik yaşandığını kaydetti. Kente turist gönderen ülkeler sıralamasında geçen yıl Rusya'nın açık ara önde olduğunu, Ukraynalı turistlerin ise ikinci sırada yer aldığını anımsatan Yazıcı, Almanya, Polonya ve İngiltere'nin ise ilk 5'te bulunduğunu kaydetti.

"En fazla turist gönderen ülkeler sıralaması değişti"

Bu yıl ise sıralamanın tamamen değiştiğine işaret eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Geçen yıl oransal anlamda yüzde 40 civarında Rus, yüzde 14 civarında da Ukrayna'dan turist gelişleri vardı. Gelen yabancı misafirlerin yaklaşık yüzde 55'i Rusya ve Ukrayna'dandı. Bu yıl tablo biraz değişti. Ocaktan bu yana gelen misafir sayısı 1 milyon 218 bin. 2019 rakamlarının biraz altında ama iyi bir rakam. Geçen yıl aynı dönemde 445 bin kişi gelmişti.

Turistlerin yüzde 29,5'i Almanya'dan geldi

Bu yıl gelen turistlerin yüzde 29,5'i Almanya'dan, yüzde 13,5'i İngiltere'den, yüzde 13 civarı Rusya'dan, yüzde 6,40'ı Hollanda'dan, yüzde 4 civarı da Polonya'dan. Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz doğal olarak azaldı. Ancak Avrupa ve Kuzey Avrupa'dan gelişler arttı. Almanya ve İngiltere'den gelişlerin artmış olmasından sektör çok memnun. Savaşa rağmen iyi bir sezon bekliyoruz."





(Ersin Yazıcı)

"Turizm gelirinin 3'te biri Antalya'dan"

AA'nın haberine göre, Vali Yazıcı, Antalya'da turizmin dünya standartlarında yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"680 bin civarında yatak kapasitemiz, 428 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Bu çok büyük bir rakam. Pek çok ülkede yok bile. En fazla 5 yıldızlı otelimiz Manavgat ilçesinde. Türkiye'ye gelen turistin yaklaşık 3'te biri bize geliyor, en yüksek konaklama bizde, süre anlamında. Türkiye'deki turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te biri de bu şehirden kazanılıyor. Güzel bir yılı tamamlayacağız."