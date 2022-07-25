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    Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

    24 Temmuz itibarıyla hava yoluyla Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı, 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 arttı.
    • 25.07.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:45
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    Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

    Antalya, turistlerin akınına uğruyor…

    Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

    2021 sezonuna göre yüzde 107 arttı

    Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2022 yılının turizm verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre de büyük artış gösterdi.

    1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 arttı.

    Antalya ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti #1

    Pandemiden eser kalmadı

    Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında, pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinin toplamından fazla turist geldi.

    Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 olarak gerçekleşti.

    Antalya ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti #2

    Antalya ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti #3


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