Antalya’ya her kıtadan misafir geliyor: Turist sayısı 6 milyonu geçti Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Antalya, milyonlarca turisti ağırlıyor. Turist sayısı son verilere göre 6 milyonu geçerken; kentte, en çok Ruslar bulunuyor.

İHA

Turizm cenneti Antalya, bu yıl yeni rekorlara imza atıyor…

Daha yılın ilk 6 ayında yaklaşık 5,5 milyon turistin geldiği kentte, 1-6 Temmuz verileri de açıklandı.

Turist sayısı 6 milyonu geçti

Akdeniz’in incisine gelen turist sayısı, 6 milyon 14 bin 412 oldu.

Muhteşem doğası, denizi, kumu, güneşi, havası, dünya standartlarının çok üstünde hizmeti ve kaliteli otelleri ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeye devam eden kentteki 6 günlük artış oranı yüzdesel olarak yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti.

6 günde yarım milyon turist

Temmuz ayının ilk 6 gününde hava yoluyla Antalya’ya 490 bin 762 turist geldi…

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre de Antalya Havalimanı’nda son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşti.

İç ve dış hatlar terminallerinde gelen giden olmak üzere 1,7 milyonun üstünde yolcu ağırlandı.

Her kıtadan misafirler var

Antalya’daki turizm hareketliliği, Kurban Bayramı tatilinde ise zirveye ulaştı.

Her kıtadan misafir ağırlayan kente yılın 6 ayında en fazla Rusya, Almanya, Polonya, İngiltere, Romanya, Kazakistan, Çekya, İsrail, Moldova ve Avusturya’dan turist geldi.

Kentteki yaklaşık 650 bin yatak kapasitesindeki tesisler, turistleri ağırlıyor.

Bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı

Öte yandan turizmdeki yoğunluk, sektör temsilcilerindeki beklentiyi de artırdı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, yerli turist hareketliliğinin de arttığı Kurban Bayramı tatili boyunca Antalya’da tüm bölgedeki tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Kavaloğlu, temmuz ayına da kente giriş yapan turist sayısı bakımından rekorla başladıklarını kaydetti.

Yıl sonu 15 milyonu geçebilir

Bu yıl Almanya, Polonya, İngiltere gibi ülkelerden ciddi talep aldıklarına işaret eden Kavaloğlu, şunları söyledi:

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yine bir, Almanya iki numara. Önemli pazarlarımızdan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle 2019 rakamlarına kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorduk ama Rusya’daki artış, Almanya’nın 2019 rakamlarının üzerine çıkması, Polonya ve İngiltere gibi pazarlardaki taleplerle yıl sonu 15 milyon turistin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İngiliz pazarının da bizim için çok büyük önemi var. İlk defa geçen sene İngiltere’den gelen kişi sayısı 1 milyonu geçti. Bu yıl 1,5 milyonun üzerinde İngiliz bekliyoruz. Antalya için 1 milyonun üzerinde kaynak pazar oluşturmak çok değerli. Çünkü önemli pazar olan Ukrayna’da yüzde 90’a yakın bir kayıp var. İngiliz pazarı, Ukrayna pazarının eksikliğini kapattı.

Eylül ve ekim beklentisi

Bu yıl Romanya, Moldova ve Balkan ülkelerinden de artış beklediklerini kaydeden Kavaloğlu, Polonya, Hollanda, Kazakistan, İsrail gibi kaynak pazarların da 1 milyon kişiye yaklaşmasıyla yeni rekorlara imza atılabileceğini vurguladı.

Antalya’da sezonun yıl sonuna kadar uzayabileceğini ifade eden Kavaloğlu, “Almanya, Rusya ve İngiltere’den rezervasyonlar devam ediyor. Eylül ve ekimin de güzel geçmesini öngörüyoruz.” dedi.

Turizmdeki rakipler...

Turizmde en önemli rakiplerin İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: