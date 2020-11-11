Antep fıstığı dünyada 94 ülkeye ihraç edildi

Türkiye yılın 10 ayında gerçekleştirdiği Antep fıstığı ihracatından 90 milyon 471 bin dolar gelir elde etti. İhracat yapılan ülkeler her yıl artıyor.

Ekonomik getirisinden dolayı son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği Antep fıstığı, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde üretilerek yur içi ve yurt dışına gönderiliyor.

KULLANIM ALANI ÇOK ÇEŞİTLİ

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep Fıstığı, yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, 2019 yılında 130 milyon 439 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2020 yılının 10 aylık döneminde yapılan ihracattan 90 milyon 471 bin dolar gelir elde edildi.

Yılın 10 ayında Almanya, İtalya, Hollanda, Ukrayna, Portekiz, Küba, ABD, İngiltere, Avustralya, Maldiv Adaları, İrlanda ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 94 ülkeye 7 bin 864 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

"İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR"

Antep fıstığı ihracatında ilk sırayı 1 525 tonla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1.423 tonla Çin Halk Cumhuriyeti ve 798 tonla İtalya izledi.

"YIL SONUNDA ÇOK DAHA YÜKSEKLERE ÇIKACAKTIR"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pandemi sürecinde tüm dünyanın bir süre kapılarını kapattığını, buna rağmen ihracat rakamlarının yüksek olduğunu belirtti.

Fıstık üretiminde bir sene çok sonraki sene ise daha az ürün alındığını dile getiren Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Fıstık ihracatının yüksek olması hem üreticiler için hem de Türkiye için sevindirici bir durum. Bu sene fıstık rekoltemiz çok çok iyi bir durumda, kısa bir süre önce üretim tamamlandı. Bu yılın fıstık üretimindeki ürünlerin ihracatına henüz başlanmadı. Yeni mahsullerin ihracatının başlamasıyla bu rakamlar yıl sonunda çok daha yükseklere çıkacaktır. Fıstıkta taban fiyat belirlenmesi de üreticiler açısından ayrıca önem arz etmektedir."

“BU YIL SONUNA KADAR 150 MİLYON DOLARLIK İHRACAT BEKLİYORUZ”

Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı (ŞUTSO) Halil Peltek, Türkiye'deki Antep fıstığı üretiminin büyük bir kısmının Şanlıurfa'da gerçekleştiğini, geçen yıl Türkiye'nin 93 ülkeye fıstık ihracatı yaptığını anımsattı. Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte elde edildiğini anlatan Peltek, "Bu yıl fıstık senesi. Rekolte yüzde 50 daha fazla oldu, geçen yılın 10 ayında 111 milyon dolarlık ihracatımız oldu bu yıl sonuna kadar yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz." dedi.