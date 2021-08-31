Anzer balının kilogramı 1.200 liraya çıktı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen ve alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balının kilogramı bu yıl 1.200 liradan satışa sunulacak.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2.300-3 bin rakımda Kafkas ırkı arı tarafından üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl öncesinden hazır olan bal yok satıyor.

ANZER BALINI ÜRETEN 100 AİLE VAR

Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde 100 aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanı güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriyor.

AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI BAL SAĞIM AYI

Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor.

BALLARIN POLEN ANALİZİ YAPILIYOR

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

GEÇEN YIL 2 TON BAL ÜRETİLDİ

Kooperatif Başkanı Osman Civelek, 2020 yılında 2 ton balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi.

Bu yıl hava şartlarının yaylada iyi olması nedeniyle rekoltenin arttığını vurgulayan Civelek, "Kooperatif olarak bu yıl 2 ton 400 kilogram balı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tahlile gönderdik. Tahlil sonuçlarının gelmesinin ardından etiketleyip satışa sunacağız." dedi.

"GİRDİLER YÜKSELİNCE ZAM YAPTIK"

Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası oluşturduklarını kaydederek, "Son iki yılda bala zam yapmamıştık. Ekonomik girdilerin yükselmesi nedeniyle belli bir miktar zam yaptık. Kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını 1.200 lira yaptık. Yarım kilogram fiyatını 600 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında bir miktar artış ile 400 gram poleni 600, 200 gram poleni 300, 10 gram poleni 150 lira olarak belirledik. " diye konuştu.