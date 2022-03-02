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    Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu

    Rusya'ya bir yaptırım da Apple ve Nike şirketlerinden geldi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 00:19
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 00:20
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    Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu

    Ukrayna'ya yapılan saldırılar 6'ncı gününde de devam ederken, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da büyüyor.

    Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

    RUSYA'YA SATIŞLAR DURDURULDU

    Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.

    ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

    Apple ve Nike, Rusya da internet üzerinden satışlarını durdurdu #1


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