Ar-Ge yatırımları ve araştırmacı sayısı artışa geçti

TÜİK’in yayınladığı 2010-2019 tarihleri arasındaki Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri’ne göre Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında yüzde 1,06'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında yüzde 0,79 iken, 2019 yılında yüzde 1,06 olarak gerçekleşti.

NÜFUS BAŞINA DÜŞEN ARAŞTIRMACI SAYISI 2019 YILINDA 1.641

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden bir milyon nüfus başına düşen araştırmacı sayısı ise 2010 yılında 880 iken 2019 yılında 1.641 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılında yüzde 15,1 iken 3,2 puan artışla 2019 yılında yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi istihdamının toplam istihdam içindeki oranı ise 2010 yılında yüzde 18,7 iken 2019 yılında yüzde 18,4 oldu.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı Sürdürülebilir Kalkınma verileri içinde değerlendirildi.