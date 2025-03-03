Arabuluculukta 4 milyonu aşkın dosya çözüme kavuştu

AA

Arabuluculuk 2013'ten itibaren uygulanıyor. 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale getirildi.

Hukuki uyuşmazlıkları mahkemelere gitmeden çözmeyi amaçlayan arabuluculukta, bugüne kadar 7 milyon 225 bin dosyadan 4 milyon 460 bini anlaşmayla sonuçlandı.

Türkiye'de her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden dostane ve barışçıl şekilde çözülmesi, hem zaman kaybını hem de yargının iş yükünü hafifletiyor.

45 BİN ARABULUCU İŞBAŞINDA

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, 45 bin civarında arabulucu bulunuyor.

Bugüne kadar sisteme giren 7 milyon 225 bin dosyadan, müzakeresi tamamlanan 4 milyon 460 bin dosya anlaşmayla sonuçlandı. 2 milyon 280 bin dosyada ise anlaşma sağlanamadı. Anlaşma oranı yüzde 64 olarak kaydedildi.

Verilere göre, anlaşmayla sonuçlanan dosyaların en büyük bölümünü, 2 milyon 927 bin ile ihtiyari (isteğe bağlı) arabuluculuk dosyaları oluşturdu.

Hukuk sistemine 2013 yılında kazandırılan ihtiyari arabuluculuk, tarafların kendi istekleriyle başvurdukları bir yöntem olmasıyla dikkati çekiyor.

ZORUNLU ARABULUCULUKTA İŞ UYUŞMAZLIKLARI BAŞI ÇEKİYOR

İş davalarında ise 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale gelen arabuluculukta, bugüne kadar 2 milyon 370 bin başvurudan 1 milyon 100 bin dosyada anlaşma sağlandı.

Ticari anlaşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan itibaren, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu hale gelen arabuluculuk sürecinde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Ticari anlaşmazlıklarda 950 bin başvurudan 340 bininde, tüketici uyuşmazlıklarında ise 500 bin başvurudan 173 bininde anlaşma sağlandı.

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA 123 BİN BAŞVURU ANLAŞMAYA VARDI

Kira uyuşmazlıkları da 1 Eylül 2023'ten itibaren arabuluculuk kapsamına alındı ve bu alanda 320 bin başvurudan 123 bininde anlaşmaya varıldı.

Yine bu tarihten itibaren ortaklığın giderilmesinde 15 bin, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukunda 5 bin, tarımsal üretim sözleşmelerinde 200 dosyada taraflar anlaştı.

"TOPLUM ARABULUCULUK SİSTEMİNİ BENİMSEDİ"

İstanbul Arabulucular Derneği Kurucu Başkanı ve arabuluculuk eğitmeni avukat Dilek Yumrutaş da arabuluculuk hakkında şu bilgileri verdi: