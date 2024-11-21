Araç alacaklar dikkat: 15 günlük geçerlilik süresi sona eriyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, araç sahiplerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yaşanan son gelişme kapsamında bilgilendirmede bulunan Duman, araç satın alındıktan sonra 15 gün içerisinde poliçe yaptırabilme durumunun sigortalılar için ortadan kalktığını duyurdu.

"İLGİLİ KARAR İLE AŞAĞIDAKİ MADDELER YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"

Duman, açıklamasında şu ifadelere yere verdi:

Anayasa Mahkemesi karar metnine göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalılar trafik poliçelerini yaptırmak durumundalar. 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete’de, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine; kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine (5.12.2024 tarihi itibariyle) karar verildiği bilgisi yer almaktadır. İlgili karar ile aşağıdaki maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.