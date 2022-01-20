Araç kiralamada 'kara liste' ihtar aldı

Araç kiralayanların kara listeye alınması ve bilgilerinin paylaşılmasına karşı, araç kiralama şirketleri uyarıldı.

Bir araç kiraladınız ve yaşanan bir olumsuzluktan ötürü kara listeye alındınız. Kişisel bilgilerinizi tüm şirketlerle paylaşan ve tekrar araç kiralamak istediğinizde karşınıza engel olarak çıkan uygulamaya, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) "dur" dedi.

KVKK, ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNDE KULLANILAN "KARA LİSTE" YAZILIMI UYGULAMASINA SON VERİLMESİNİ İSTEDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve "kara liste" özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi konusunda duyuru yayınladı.

KARA LİSTE SONRAKİ KİRALAMALARDAKARAR VERİLİRKEN KULLANILIYOR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği tespitlerine yer verildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI SÖZ KONUSU

Bu yazılımların, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı belirtilen kararda, böylece kişisel verilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı kaydedildi.

“UYGULAMA HUKUKA AYKIRI”

KVKK, hukuksuz "kara liste" uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaparak, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğini belirtti.

KARA LİSTESİNİ KULLANANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak "kara liste" uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.