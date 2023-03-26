Araç muayene süresini kaçıranlar için fırsat

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik edilmek isteniyor.
Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar, yeni yapacakları muayeneye kadar her ay yüzde 5 faiz ödeyecekti.
İşleklerini 30 Eylül 2023'e kadar yaptırandan daha az faiz ödeyecek
Muayenelerini 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları, her ay için yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 faiz ödeyecek.
Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gecikme bedeli aylık yüzde 5 yerine yüzde 0,75 olacak
Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayınlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayınlandığı tarihten (yayınlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.
Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde ise yüzde 5 fazlalar alınmayacak.
Araç muayene ücretleri 2023
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 575,84 lira
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.130,44 lira
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 1.528,10 lira