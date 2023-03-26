Araç muayene süresini kaçıranlar için fırsat Araç muayene yaptırma süresini geçirmiş vatandaşlar 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

AA

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik edilmek isteniyor.

Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar, yeni yapacakları muayeneye kadar her ay yüzde 5 faiz ödeyecekti.

İşleklerini 30 Eylül 2023'e kadar yaptırandan daha az faiz ödeyecek

Muayenelerini 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları, her ay için yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 faiz ödeyecek.

Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gecikme bedeli aylık yüzde 5 yerine yüzde 0,75 olacak

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayınlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayınlandığı tarihten (yayınlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde ise yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

Araç muayene ücretleri 2023

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 575,84 lira

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.130,44 lira

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 1.528,10 lira