Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim Çarşamba ve Perşembe günü motorine gelen indirimlerin ardından araç sahiplerine bu kez çifte müjde... 5 Mayıs Cuma gününden itibaren motorine 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim geldi.

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Akaryakıtta indirim müjdeleri peş peşe geliyor.

Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak yeni indirim haberleri vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Geçtiğimiz iki gün boyunca motorine gelen indirimlerin ardından bu kez, hem motorinin hem de benzinin fiyatı düştü.



Akaryakıtta çifte indirim

Brent petrolün varil fiyatı şu anda 72,70 dolar civarında seyrediyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş düşüş yaşandı.

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 17 lira 97 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 43 kuruşa geriledi.

Peş peşe indirimler

Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Çarşamba günü ise motorine 59 kuruşluk indirim yapılmıştı. Dün de motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.