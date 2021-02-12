Aralık 2020 dönemi sanayi üretimi yıllık yüzde 9 arttı

TÜİK, Aralık 2020 dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Aralık 2020 dönemi sanayi üretimi yıllık yüzde 9, aylık olarak da 1,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020 dönemi sanayi üretim endeksine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 10,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.





BEKLENTİ SANAYİ ENDEKSİNİN YÜZDE 8,8 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2020'de 3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını öngörüyordu.