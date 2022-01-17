Aralık ayı bütçe dengesi yayınlandı

2021 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar lira, bütçe gelirleri 135,1 milyar lira ve bütçe açığı 145,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı bütçe dengesini açıkladı.

2021 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar lira, bütçe gelirleri 135,1 milyar lira ve bütçe açığı 145,7 milyar lira olarak gerçekleştirken, ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar lira ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Aralık ayında 43 milyar 239 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Aralık ayında 145 milyar 743 milyon lira açık verdi. 2020 yılı Aralık ayında 38 milyar 350 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Aralık ayında 136 milyar 783 milyon lira faiz dışı açık verildi.

ARALIK BÜTÇE GİDERLERİ 280.8 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 280 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 8 milyar 960 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 271 milyar 854 milyon lira olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödenekten Aralık ayında 280 milyar 814 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 139 milyar 750 milyon lira harcama yapıldı. Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 12,8 iken 2021 yılında yüzde 20,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,6 oranında artarak 271 milyar 854 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 14,1 iken 2021 yılında yüzde 23,3 oldu.

ARALIK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 135.1 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralık ayı itibarıyla 135 milyar 71 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 111 milyar 400 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 18 milyar 677 milyon lira oldu.

2020 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 96 milyar 511 milyon lira iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 40 oranında artarak 135 milyar 71 milyon lira oldu. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralık ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 10,1 iken 2021 yılında yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 oranında artarak 111 milyar 400 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 10 iken 2021 yılında yüzde 12,1 oldu.

2021 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.599,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1.407,4 milyar lira ve bütçe açığı 192,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1.418,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 11,4 milyar lira olarak yaşandı.

2021 YILI BÜTÇE 192.2 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon lira açık verdi. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 11 milyar 391 milyon lira faiz dışı açık verildi.

YILLIK BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon lira olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar 790 milyon lira olarak gerçekleşti.

YILLIK BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 164 milyar 809 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 204 milyar 695 milyon lira oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar 446 milyon lira iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36,8 oranında artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon lira oldu.