Aralık ayı ekonomiye damga vuracak

Türkiye, 2025'in son ayına yoğun ekonomi gündemiyle girecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 28 Kasım'da açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6'da kalmıştı.

TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak.

Kurum, Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyümüştü. Böylece, ekonomi üst üste 20 çeyrek büyüme başarısı göstermişti.

KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55 artarken yıllık bazda yüzde 32,87'ye gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine gelmişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 27 artış göstermişti.

İHRACAT 4 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 4 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 31 milyar 363 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

SANAYİ ÜRETİM VE İNŞAAT MALİYETİ 10 ARALIK'TA

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri 10 Aralık'ta belli olacak. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

GSYH 11 ARALIK'TA

TÜİK, 11 Aralık'ta 2024 yılı il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bir önceki yıl GSYH'de en yüksek pay yüzde 30,4 ile İstanbul'un olmuş, kişi başına GSYH'de 516 bin 460 lirayla Kocaeli ilk sırada yer almıştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

ÖDEMELER DENGESİ 12 ARALIK'TA

Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 803 milyon dolar fazla oluşmuştu.

BÜTÇE 15 ARALIK'TA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 147,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 370,3 milyar lira olarak kaydedilmişti.

GELİR DAĞILIMI 26 ARALIK'TA

Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 26 Aralık'ta, kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.

BÜTÇE MARATONU GENEL KURUL AŞAMASIYLA DEVAM EDECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe maratonu, aralıkta Genel Kurula taşınacak. Bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 8 Aralık'ta başlayacak, 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak.

Turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak.

İŞÇİNİN GÖZÜ KULAĞI ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLACAK

Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.