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Aralık ayı enflasyon verisinin ardından piyasalarda son durum

Aralık ayı enflasyon verisinin ardından piyasalarda son durum

Piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon oranı aylık 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 açıklandı. Bu veri 9 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.