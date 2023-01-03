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- Aralık ayı enflasyon verisinin ardından piyasalarda son durum
Aralık ayı enflasyon verisinin ardından piyasalarda son durum
Piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon oranı aylık 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 açıklandı. Bu veri 9 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.
- 03.01.2023 - 11:45
- Güncelleme : 03.01.2023 - 12:13
Aralık ayının enflasyon verisinin ardından piyasalar dolar dışında yatay ya da aşağı yönlü seyretti.
Serbest piyasalardaki güne başlangıç verileri ile enflasyonun açıklanmasından sonra yaşanan değişiklik şöyle:
Dövizde son durum
Dolar güne 18,7240 liradan başlarken yukarı yönlü hareket ederek 18,7375 oldu.
Euro güne 19,9848 liradan başlamıştı düşüş yaşayarak 19, 8542 oldu.
Sterlin 22,6339 liradan 22,4718 liraya düştü.
Altında son durum
Gram altın 1.107 lira değerini korudu.
Çeyrek altın 1.829 liradan sınırlı düşüşle 1.825 liraya düştü.
Cumhuriyet altına 7 bin 455 liradan 7 bin 453 liraya geriledi.
Tam altın 7 bin 319 lirayken 7 bin 317 lira oldu.
Yarım altın 3 bin 659 liradan 3 bin 658 liraya geldi.