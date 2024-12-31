Aralık ayı enflasyonu cuma günü açıklanıyor

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

ENFLASYONUN AYLIK YÜZDE 1,61 OLMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine göre aralık ayı enflasyonu için yüzde 1,61 artış tahmini yapıldı.

Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET: NET 22 BİN 104 LİRA

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Memur ve emekli aylıkları için kritik tarih 3 Ocak 2024.

Bu tarihte aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

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