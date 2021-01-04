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    Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta yapılacağını söyledi.
    • AA
    • 04.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 10:34
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    Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

    Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

    DESTEĞE DEVAM EDİLDİĞİ VURGUSU

    Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

    2 AY DAHA UZATILDI

    Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

    Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak ta başlayacak #1

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