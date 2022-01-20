Aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 87,64, aylık yüzde 25,92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 87,69 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,60 artış olarak kayıtlara geçti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 25,88 YÜKSELDİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,36, enerjide yüzde 19,10, sermaye malında yüzde 27,12 artış yaşandı.



