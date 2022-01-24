Aralık ayında 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Dahilde işleme rejimi kapsamında 2021'in son ayında 610 firma için izin belgesi düzenlendiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı’nın, Aralık 2021 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan izin belgeleri, İstihdama katkı sağlıyor.

18 YURT İÇİ SATIŞ VE TESLİM BELGESİ

Buna göre, geçen ay 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 18 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

23 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İPTAL

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 olarak gerçekleşti.