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    Aralık ayında özel sektörün kredi borcu azaldı

    Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar ABD doları azalarak 169,4 milyar ABD doları oldu.
    • AA
    • 16.02.2022 - 10:31
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    Aralık ayında özel sektörün kredi borcu azaldı

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye'nin aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna açıkladı.

    Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar ABD doları azalarak 169,4 milyar ABD doları oldu.

    Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 161,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar ABD doları azalarak 7,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

     

    (AYRINTILAR GELİYOR)


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