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Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu

Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6'ya geriledi.