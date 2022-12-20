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    Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu

    Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6'ya geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:24
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    Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

    Endeks, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplandı.

    Tüketici güven endeksi azaldı

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6 oldu.

    Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu #1

    Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu #2

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