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- Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu
Aralık ayında tüketici güveni 75,6 oldu
Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6'ya geriledi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 10:01
- Güncelleme : 20.12.2022 - 10:24
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı.
Endeks, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplandı.
Tüketici güven endeksi azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6 oldu.