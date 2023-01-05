Petrol
79.68
2.36%
Euro
19.9694
0.39%
Dolar
18.7613
0.10%
Altın
1.116
-0.16%
Borsa
5420
0.00%
Bitcoin
318.193
-0.54%
BTXN Coin
7.09
-4.18%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Aralık sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,5 artış gösterdi

    Türkiye ekonomisinde üretime verilen ağırlık sonucunda sanayi kapasite rapor sayıları arttı.
    • 05.01.2023 - 11:18
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aralık sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,5 artış gösterdi

    Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısına bakıldığında aylık bazda yüzde 8,5 artış yaşanırken aynı anda toplam çalışan sayısı da aralıkta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 3 milyon 870 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Aralık ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

    Kapasite raporu sayısı 5 bin 39

    TOBB tarafından Aralık 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,5 artışla 5 bin 39 oldu.

    Yıllık bazda verilen rapor sayısında artış var

    Geçen yıla göre ay bazında bir düşüş kaydedilerek, Aralık 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Aralık 2021’e göre yüzde 8,9 azaldı. Geçen yılın tamanıma göre ise artış yaşanarak, 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2021'e kıyasla yüzde 5,3 artarak 55 bin 101'e yükseldi.

    sanayi

    İstanbul ön sırada

    En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il; 1211 raporla İstanbul, 344 raporla Ankara, 343 raporla İzmir olarak belirlendi.

    AA'nın haberine göre, TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2021'de 85 bin 460 iken geçen ay yüzde 12,1 yükselişle 95 bin 772'ye ulaştı.


    Konya’da zincirleme kaza: 18’i öğrenci, 19 yaralı
    3. Sayfa

    Konya’da zincirleme kaza: 18’i öğrenci, 19 yaralı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Görüş Bildir