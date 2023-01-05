Aralık sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,5 artış gösterdi

Türkiye ekonomisinde üretime verilen ağırlık sonucunda sanayi kapasite rapor sayıları arttı.

Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısına bakıldığında aylık bazda yüzde 8,5 artış yaşanırken aynı anda toplam çalışan sayısı da aralıkta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 3 milyon 870 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Aralık ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Kapasite raporu sayısı 5 bin 39



TOBB tarafından Aralık 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,5 artışla 5 bin 39 oldu.

Yıllık bazda verilen rapor sayısında artış var

Geçen yıla göre ay bazında bir düşüş kaydedilerek, Aralık 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Aralık 2021’e göre yüzde 8,9 azaldı. Geçen yılın tamanıma göre ise artış yaşanarak, 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2021'e kıyasla yüzde 5,3 artarak 55 bin 101'e yükseldi.

İstanbul ön sırada

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il; 1211 raporla İstanbul, 344 raporla Ankara, 343 raporla İzmir olarak belirlendi.

AA'nın haberine göre, TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2021'de 85 bin 460 iken geçen ay yüzde 12,1 yükselişle 95 bin 772'ye ulaştı.