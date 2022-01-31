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    Aralıkta 2 bin 123 kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi

    Aralık ayında 2 bin 123 firma ve kuruluşa toplam 52,95 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
    • REUTERS
    • 31.01.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:54
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    Aralıkta 2 bin 123 kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği belgelere göre, aralıkta 2 bin 123 firma ve kuruluş, 52,95 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi projesi, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesi aldı.

    YATIRIM MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI

    Aralık ayında bir önceki aya göre yatırım teşvik belgesi sayısı 927 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı ise kasım ayına göre hemen hemen 2 katı, yaklaşık 25.19 milyar lira arttı.

    Aralıkta 2 bin 123 kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi #1

    İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT TUTARI YAKLAŞIK 1,90 MİLYAR DOLAR OLDU

    Resmi Gazete'de yayınlanan yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 1,90 milyar dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda Kasım ayına göre 44 bin 2 kişi artışla 83 bin 172 olarak tahmin edildi.


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