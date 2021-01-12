Aralıkta 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 659 firma için izin belgesi düzenlendiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Aralık 2020 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak açıklandı.

Buna göre, geçen ay 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim, 1 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

28 İŞLETME İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 28 olarak gerçekleşti.