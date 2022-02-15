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    Aralıkta ücretli çalışan sayısı yüzde 8,4 arttı

    Aralık 2021 tarihli ücretli çalışan istatistiklerine göre ücretli çalışan sayısı, 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.
    • AA
    • 15.02.2022 - 10:31
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    Aralıkta ücretli çalışan sayısı yüzde 8,4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 tarihli Ücretli Çalışan İstatistiklerini paylaştı.

    ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YILLIK YÜZDE 8,4 ARTTI

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,6 oranında yükseldi.

    Aralıkta ücretli çalışan sayısı yüzde 8,4 arttı #1

    ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.


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