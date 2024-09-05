Arama motorlarında Türk ürünlerini sorgulanıyor Dünyada arama motorlarında Türk ürünlerinin aranma sayısının 10 kat arttığı bildirildi. Bu ilgiyle birlikte Türkiye'de e-ihracatın içindeki payı yüzde 10'lara doğru gidiyor.

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Dünyada arama motorlarında "Turkish" ile başlayan kelimelerin daha çok aranmaya başladığı öğrenildi.

Uzmanların verdiği bilgilere göre, son 5 yıl içinde ise "Turkish"le başlayan ürünlerin dünyada aranma sayısı yaklaşık 10 kat arttı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, e-ticaret sektörünün gelişimi, e-ihracatta gelinen nokta, sektörün gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

DÜNYADAKİ E-TİCARET HACMİ: 6 TRİLYON DOLAR

Dünyada e-ticaret hacminin 6 trilyon dolar olduğunu anımsatan Çevikoğlu, şunları söyledi:

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne katılan 30 şirket, bu 6 trilyon doların neredeyse 3,5-4 trilyon dolarını gerçekleştiren şirketler. Dolayısıyla hazine gibi, altın değerinde bir zirve. Birinci önceliğimiz markalarımızın yurt dışındaki pazar yerlerinde ürünlerini satabilmesi. Dünyada Türk ürünlerinin bu kadar iyi, kaliteli olduğu, ürün çeşitliliğinin fazlalığı yeni yeni öğreniliyor. Yabancı firmalardan Türk e-ticaret firmalarına talepler geldi, satın almalar yapıldı ve alınmaya da devam edilecek.

"TÜRKİYE'DE E-İHRACATIN İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 10'LARA DOĞRU GİDİYOR"

Dünyadaki birçok firma, özellikle doğu firmaları batıya girmenin anahtarını Türkiye'de görüyorlar. Türkiye'de e-ihracatın içindeki payı yüzde 10'lara doğru gidiyor. Dolayısıyla ihracatı artık e-ihracatla birlikte düşünmek ve birlikte planlamak gerekiyor.

"ARAMA MOTORLARINDA 'TURKİSH' İLE BAŞLAYAN KELİMELER DAHA ÇOK ARANMAYA BAŞLADI"

Globalde arama motorlarında ne arandığına yönelik araştırma yaptıklarını dile getiren Çevikoğlu, "Turkish" ile başlayan kelimelerin daha çok aranmaya başladığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

Bu bir data. Dünyada arama motorlarında 'Turkish' kelimesi geldikten sonra bir de tıklanma oranları geliyor. Bu ise aradığınızı bulduğunuz anlamını taşıyor. Hiç arama yapılmaması ayrı, arama yapılıp tıklanmaması ayrı, arama yapılıp tıklanması ayrı bir data. Bu datadan yola çıkarak ülkelerle ilgili birçok çıkarım yapabiliyoruz. Dünyada 'Turkish' kelimesinin 'Turkish delight' örneğinde olduğu gibi iki kelimeli olarak aranma sayıları, aranan şeye tıklanma sayıları dünyada giderek artıyor. Bu da bize ilginin arttığını gösteriyor. Bunun ihracattaki artışını görünce, bu dataların uyumunu, doğru entegrasyon olduğunu görüyoruz. Son 5 yıl içinde 'Turkish'le ürünlerin dünyada aranma sayısı yaklaşık 10 kat arttı.

"E-İHRACAT VE E-TİCARET BÜYÜMESİNİ EN AZ İKİYE KATLAYACAĞIZ"

Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de e-ticaretin büyümeye devam ettiğini, trendin bu şekilde süreceğini belirtti. Yıl sonu beklentilerine değinen Çevikoğlu, şöyle konuştu:

Yıl sonu itibarıyla e-ticarette geçen seneye göre yüzde 100'ler civarında bir büyüme öngörüyoruz, yılı 3,4 trilyon TL bandında kapatacağını düşünüyoruz. e-ihracatın da geçen sene yüzde 2'lerde olan toplam ihracat içindeki payı şimdiden yüzde 3'lere geldi, sene sonuna kadar yüzde 3,5'leri görürüz diye düşünüyoruz. e-ihracat büyümesinde de e-ticaret büyümesinde de geçen seneyi en az ikiye katlayacağımızı düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)