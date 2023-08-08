Arap turistlerin Türkiye ilgisi! Yeme, içme ve konaklama sektörü hareketlendi Turizmin gözdesi olan Karadeniz özellikle Arap tusitlerin tercih etmesiyle ekonomiyi canlandırdı. Yılın ilk 6 ayında Trabzon’u 205 bini yabancı, 264 bini yerli olmak üzere 469 bin turist ziyaret etti.

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İHA

Yaz aylarıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı...

Yerli ve yabancı milyonlarca vatandaş Türkiye'ye akın etti.

Türkiye'ye gelen turistler arasında büyük çoğunluğu Arap turistler oluşturuyor.

Bodrum, Fethiye, Antalya ve Alaçatı'nın ardından Karadeniz, turizmde büyük bir ivme kazanmaya başladı.

Özellikle Karadeniz'de Trabzon'a gelen Arap turistler esnafın yüzünü güldürüyor.

Doğanın tadını çıkan turistler bir yandan da alışveriş yapıyor.

Yüzde 7 artış yaşandı

Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı olurken, bu ilgi bölge ekonomisine olumlu yansıyor.

Trabzon’da 260 turizm işletme belgeli tesis ve 19 bin 348 yatak kapasitesi mevcut olduğu, 2022 yılına göre işletme sayısında yüzde 10, yatak kapasitesinde ise yüzde 7 artış olduğu belirtildi.

Trabzonu 469 bin turist ziyaret etti

Özellikle son yıllarda Arap turizmiyle birlikte bölgedeki tesis sayılarında belirgin bir artış yaşanırken, bu yılın ilk 6 ayında Trabzon’u 205 bini yabancı, 264 bini yerli olmak üzere 469 bin turist ziyaret etti.

2022 yılının ilk 6 ayı ile kıyaslandığında yabancı turist sayısında yüzde 56, yerli turist sayısında ise yüzde 12, ortalamada da yüzde 28 artış oldu.