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    Arap ülkeleri, savaş bahanesiyle akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor

    Arap ülkeleri, savaş bahanesiyle akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor

    Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, fiyatları yükselen akaryakıtın üreticisi Arap ülkelerinin yeni zamlar yapmalarına bahane oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 02:20
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 02:32
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    Koronavirüs salgını nedeniyle son birkaç yıldır yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, bu kez de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zirve yapmaya başladı.

    60 MİLYON VARİLLİK ACİL REZERV KULLANIMDA

    Uluslararası Enerji Ajansı'na üuye 31 ülkenin acil rezervlerinden 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmasına karşın, akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor.

    FİYATLARI YÜKSELTEN ARAP ÜLKELERİ

    Daha önceden salgını ve tedarik zincirindeki aksamaları gerekçe gösteren akaryakıt üreticisi Arap ülkeleri, bu kez de savaşı bahane ederek fiyatları yüksek tutmakta ısrar ediyor.

    Arap ülkeleri, savaş bahanesiyle akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor #1

    ÇİFTÇİ DAHA FAZLA DESTEK İSTİYOR

    Özellikle mazotun 20 TL'ye dayanması, tarım sektörünü ciddi sıkıntıya sokmaya başladı.

    Tarlasını ekip biçmek isteyen çiftçiler, zor durumda olduklarını belirterek, devletin verdiği desteğin artırılmasını talep ediyor.

    Arap ülkeleri, savaş bahanesiyle akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor #2

    SON ZAMLARLA AKARYAKIT FİYATLARI

    Akaryakıtta son fiyatlar şu şekilde

    Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,67 TL

    Gazyağı TL/lt: 18,36 TL

    Motorin (Excellium) TL/lt: 19,79 TL

    Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,43 TL

    Fuel Oil TL/Kg: 14,52 TL

    PAZARTESİ YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR

    Akaryakıt piyasasındaki bu yükselişin devam etmesi beklenirkeni yeni hafta ile yeni zamların da geleceği tahmin ediliyor.

    Akaryakıt fiyatları 1 ayda 200 lira yükseldi - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Arap ülkeleri, savaş bahanesiyle akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor #3


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