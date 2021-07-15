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    Ardahan’da küçükbaş kurbanlıklar daha çok tercih ediliyor

    Büyükbaş kurbanlıkların fiyatının yüksek olması ve ortak bulmakta zorlanılması sonucunda vatandaş küçükbaş hayvanı tercih ediyor.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 09:26
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    Ardahan’da küçükbaş kurbanlıklar daha çok tercih ediliyor

    Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hayvan pazarında sıkı pazarlıklar da devam ediyor.

    Hayvan pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar yerini alırken, vatandaşlar küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösteriyor.

    SIKI PAZARLIK HER YERDE VAR

    Kurbanlarını alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

    KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR 1.500 İLE 3 BİN LİRA ARASINDA

    Küçükbaş kurbanlıkların 1.500 ile 3 bin lira arasında satışa çıkarken, büyükbaş kurbanlıklar ise ortalama 5 bin ile 17 bin lira arasında fiyatları değişiyor.

    ORTAK BULMAKTA ZORLANAN VATANDAŞLARIN TERCİHİ KÜÇÜKBAŞ

    Fiyatların yüksek olması ve ortak bulmakta zorlanan vatandaşlar tercihlerini küçükbaş hayvandan yana kullanıyor.

    Ardahan’da küçükbaş kurbanlıklar daha çok tercih ediliyor #1

    YEM FİYATLARININ ARTMASI FİYATLARI ETKİLEDİ

    Besiciler de kendilerine gelen yüksek fiyat şikayetlerine yem ve saman fiyatının yüksek olmasını gösteriyor.

    Kurban Bayramı´na sayılı günler kala besiciler, hayvan pazarının durgunluğundan dert yanarken Hayvancılıkla uğraşan besiciler, vatandaşların ise en çok küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.

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