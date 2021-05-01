Ardahan’da zincir marketlerin bazı ürünleri satması yasaklandı

Tam kapanma sürecinde haksız rekabet, önlemek ve esnafı desteklemek amacı ile, zincir marketlerde kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin satılması yasaklandı.

Ardahan’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından, yerel esnafı destek için yeni bir adım atıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci yazılı bir açıklama yaparak, tam kapan sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu ifade etti.

Bunu engellemek amacı ile Ardahan Valiliği ile alınan ortak karar ile zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin ‘tam kapanma’ sürecinde satışının yasaklandığı belirtildi.

“İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK”

Demirci, "Vali Hüseyin Öner ile yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi.

Bu işletmelerin vergi denetmeleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması ayakkabı, kırtasiye zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımın uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.