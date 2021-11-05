Antakya Ziraat Odası Başkanı Okay, Suriye, Afrin'den gelen zeytinyağlarının fiyatının yurt içinde üretilenlerden ucuz olduğunu ve girişlerde denetlemelerin artırılması gerekliliğini vurguladı.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, son yıllarda Suriye'nin kuzey batısında bulunan Halep iline bağlı ilçe olan Afrin’den ciddi miktarlarda zeytinyağı geldiğini ifade ederek, sağlıksız uygulamalar olabileceğine dair dikkati çekti.

Okay, bu gelen zeytinyağların Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla alınıp, ihraç edilmek kaydıyla bu işle uğraşan tüccar ve sanayiciye satıldığını belirtti.

"AFRİN'DEKİ ÇİFTÇİNİN ŞARTLARI İLE BİZİMKİSİ ÇOK FARKLI"

Okay, “Oradaki çiftçinin aldığı desteklemelerle ve satış fiyatlarıyla bizim çiftçinin aldığı gübresi, mazotu, ilacı ve girdi maliyetleri çok farklı. Aynı kulvarda koşuyorsunuz ama aynı şartlara sahip değilsiniz. Bu da bizi ister istemez etkiliyor." dedi.

İTHAL VE SATIŞ ZAMANLAMALARININ DEĞİŞMESİ ÖNERİSİ

Okay, Afrin’den getirilen zeytinyağının en azından aynı dönemlerde ithal edilmemesi, ithal edilse bile satışa hemen sunulmamasını istediklerini belirtti.

Afrin'den gelen zeytinyağların sağlıksız olabileceği uyarısı VİDEO



“AKREDİTASYON OLMUŞ LABORATUVARDA GELEN YAĞLAR TAHLİL EDİLMELİ”

Okay, "Akreditasyon olmuş bir laboratuvarda bunların tahlil yapılarak bunların belirlenmesi. Hatta serbest bölgede bu yağların indirilerek serbest bölge üzerinden satışın yapılması. Bu durumların caydırıcılığından çok, kontrol mekanizmasının çalıştığı bir sistemi önerdik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı.





YAĞIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SIKINTI

Bu yağın Türkiye’ye gelmesi ciddi bir sıkıntı. Araştırmalarımıza göre Afrin’deki zeytinyağının çok verimli olmadığı. Bu pandemiden dolayı da tüm dünyada gıda enflasyonu oluştu ve gıda fiyatlarında bir yükselme oluştu. Orada da yağ fiyatlarında ciddi bir yükselme var. İster istemez bunu ithal edenler bu işten kopmak zorunda kaldı. Önümüzdeki günlerde ne olur, biz de bekleyip göreceğiz.





GELEN YAĞLAR İHRAÇ EDİLİYOR

Gelen yağlar iç piyasaya girmek için gelmiyor. Tam tersi ihraç kaydı ile geliyor. Fakat ister istemez kaçaklar oluyor. Bu da bizleri son derece rahatsız ediyor.” diye konuştu.