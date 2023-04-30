Arı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde destek Türkiye'de tarım ve hayvancılık çeşitli alanlarda desteklenmeye devam ediyor.

AA

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı arıcılara kovan başına destekleme veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin bal üretimini daha da ileriye taşımak için 2003'ten bu yana arıcılara 1 milyar 12 milyon lira destek verdi.

2008'den itibaren ise "arılı kovan başına" ve "damızlık ana arı" desteği uygulamalarına geçildi.

Arıcılık yapan üreticilere 2003-2008 yıllarında "ana arı" ve "süzme bal" desteği ödemesi yapıldı.

Destekleme, ilgili birlik üyelerine 30 lira, üye olmayanlara 20 lira olarak uygulanıyor.

Bakanlıktan üretim izni olan işletmelerden damızlık ana arı alıp kullanan arıcılara damızlık ana arı başına 100 lira destekleme ödemesi aktarılıyor.

2022'de

74 bin üreticiye 225 milyon lira destekleme

Geçen yıl 74 bin üreticiye 225 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Böylece 2003 yılından itibaren arı üreticilerine 1 milyar 12 milyon lira destek sağlanmış oldu.

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi

"Arı Ürünlerinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Bakanlık tarafından, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, arıcılık faaliyetlerinde üretim miktarı-kalitenin artırılması ve bal dışındaki arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırmasına yönelik arıcılık faaliyetlerine yüzde 50 hibe programı uygulandı. Proje çerçevesinde 1.869 kişiye 14,5 milyon lira hibe desteği verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 42 ilde arıcılık ve bal üretiminin artırılmasına yönelik destekler veriliyor.

Geçen yıl 118 bin ton bal üretildi

Türkiye'de 2022'de 8,9 milyon arılı kovan, 118 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye'deki bal çeşitleri

Çiçek (yayla balı), kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları ülkenin en önemli bal çeşitleri arasında yer alıyor. Ülkede özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege'de çok önemli çam balı üretim alanları bulunuyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'den ve özellikle Muğla yöresinden karşılanıyor.

Öte yandan Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla kovan sayısı sabit tutularak verimliliğin artırılması hedefleniyor.