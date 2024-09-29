Arı yetiştiricilerinden sahte bal üreticilerine tepki Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, sahte bal üreticilerine tepki göstererek, "Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Tarım Bakanlığı'nın NMR makinalarını kullanmasını dört gözle bekliyoruz." açıklaması yaptı.

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ANKA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ankara'da gerçekleştirilen sahte bal operasyonu ve sahte bal üreticileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Şahin, marketlerde 70 liraya satılan balların "zehir" olduğunu belirterek toplatılmasını istedi.

"DÜNYADA İKİNCİ ARI ÜLKESİYİZ"

Şahin şu açıklamalarda bulundu:

9 milyon 200 bin kovan ve 114 bin ton bal ile dünyada ikinci arı ülkesiyiz. Bal çeşitliliği konusunda da dünyada zirvedeyiz. Türkiye, bu nedenle bir bal ülkesidir. Balı bal yapan bal arısıdır. Bal arısını da yöneten arıcılarımızdır. Balı her il kendi ilinde üretmiyor. İnsanın yaşamsal şartlarının olmadığı koşullarda bal üretiyoruz. Bu insanların emeklerini korumak hepimizin görevidir.

"BALA DIŞARIDAN BİR MADDE EKLEMEK SAHTECİLİKTİR"

Dolayısıyla piyasada bala dışardan bir madde eklemek, balın yapısını bozmak, bileşenlere dokunmak sahtecilik olarak kabul edilir. Bizim özünde söylemeye çalıştığımız şey, balın taklit edilerek değil, arıcının dağda ürettiği balın piyasada hakim olması temel amacımızdır.

"1 KİLO BALIN MALİYETİ 261 LİRA"

İki ay önce 1 kilogram balın arıcıya maliyeti 261 lira demiştik. Ama maalesef marketlerde 70 liraya, 50 liraya bal satıyorlar. Bu balı benim tüketicim yiyecek. Dolayısıyla taklit ürünlerden arındırılmak istiyoruz.

"2025 YILINDA NMR'IN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Sayın Tarım ve Orman Bakanı bana bu sene söz verdi, 2025 yılında NMR'ı uygulatacağız dedi. Sayın Tarım Bakanı'nın sözüne güveniyorum. Ama 2025 yılı çok geç olmadan artık bizim elimizdeki analiz metotlarını da çok iyi uygulamamız lazım.

"EKMEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Bu balların acilen imha edilmesi gerekir. Marketlerde hiç gözümüzden kaçmıyor, dün 110, 120 liraya satılan balları bugün 70 liraya indirdiler. Ekmek aslanın ağzında. Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Bu böyle bilinsin.

"AVRUPA'DA NASIL BAL YİYORLARSA BENİM ÜLKEMDEKİ İNSANLAR DA GÜVENLİ BAL YİYEBİLMELİ"

Bakanlığımızın labaratuvarlarında yeni analiz metodları, NMR makinaları 2-3 yıldır var. Bunların, Bakan'ın söz verdiği gibi 2025 yılı birinci ayından itibaren kullanılmasını dört gözle bekliyoruz. Avrupa'da nasıl bal yiyorlarsa benim ülkemdeki insanlar da güvenli bal yiyebilmeli.