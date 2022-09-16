Arjantin Merkez Bankası bu yıl 9'uncu kez faiz artırdı

Arjantin Merkez Bankası bu yıl 9'uncu kez faiz artırdı

Arjantin Merkez Bankası, enflasyon beklentilerindeki yükseliş karşısında 2022 yılı boyunca 9'uncu kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 69,5'ten 75'e çıkardı.

Arjantin, uzun süredir ekonomik krizle mücadele ediyor ve siyasi problemleri sürüyor.

Artan enflasyonu düşürmek amacıyla bugün kararlarını açıklayan Arjantin Merkez Bankası, politika faizini 550 baz puan artırarak yüzde 75'e yükseltti.

30 yılın en yüksek enflasyonu hakim

Ülkede, dün yıllık enflasyon ağustosta yüzde 78,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veri sonrası ülkede enflasyon beklentileri de yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Yapılan son anketlere göre, ülkede yıllık enflasyonda artış beklentisi 2022 sonu için yüzde 95'e ulaştı.

Arjantin'de politika faizinin seyri

Ülkede politika faizi, yıl başında yüzde 38 düzeyindeydi. Banka yıl başında yüzde 38 düzeyindeki politika faizinde ocakta 200, şubatta 250, martta 200, nisanda 250, mayısta 200, haziranda 300, temmuzda 800 ve ağustosta 950 baz puan artırıma gitmişti. Bu ayki 550 baz puanlık adımla yıl içinde 9. kez faizleri artıran banka, politika faizini de toplamda 37 puan yükseltmiş oldu.