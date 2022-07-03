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    Arjantin'de eleştirilen Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti

    Dünyada ekonomi olumsuz çizgide ilerlerken ülkelerin iç çatışmaları istifaları beraberinde getirmeye başladı.
    • 03.07.2022 - 10:54
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    Arjantin'de eleştirilen Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti

    Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, ekonomiye iyi yönetemediğine dair kendisine yönelik yapılan eleştirilere dayanamayarak, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'e görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    İstifayı Twitter hesabından paylaştı

    Guzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu kaydetti.

    "Daha adil bir vatan için çalışmaya devam edeceğim"

    AA'nın haberine göre, hükümet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

    Martin Guzman

    Guzman eleştiriliyordu

    Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü. Hükümetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.

    Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner, dün yaptığı açıklamada, Bakan Guzman'ın ekonomi politikalarını eleştirerek, mevcut durumdan memnun olmadığını belirtmişti.


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