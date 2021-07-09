Euro
10.3054
-0.1%
Dolar
8.6802
-0.14%
Altın
503.84
-0.04%
Borsa
1.374
0.08%
Bitcoin
286.690
0.63%
EXEN Coin
27.37
4.74%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi gündemde

    Arjantin'de ulusal yardımcı Jose Luis Ramon, çalışanların maaşlarını Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile almasını öneren tasarıyı meclise sundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi gündemde

    Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

    Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador gibi düşünen farklı ülkeler de var.

    Arjantin'de bulunan Mendoza Eyaleti’nde ulusal yardımcılık yapan Jose Luis Ramon, işçilerin maaşlarını Bitcoin veya diğer kripto para birimleri ile almasını öneren tasarıyı meclise sundu.

    SATIN ALIM GÜCÜ ARTABİLİR

    Ramon, bu tasarıyla birlikte insanların hem finansal özgürlüklerini sağlayabileceklerini hem de satın alım güçlerinin artabileceğini ifade etti.

    Ramon ayrıca, yurt dışında çalışan Arjantinli vatandaşların da memleketlerine döndüklerinde kazançlarını pesoya çevirmek zorunda kalmayacaklarını, her şeyi kripto paralarla halledebileceklerini söylüyor.

    Tasarı mecliste kabul edilirse, Arjantin Bitcoin ile ilgili çalışmalara başlayacak.

    Jose Luis Ramon

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir