Arsa, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 1 milyon 528 bin adede ulaştı.

TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

SATIŞLAR YÜZDE 29,6 ARTTI

Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.

TARLA SATIŞI 722 BİN ADEDE ULAŞTI

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi.

Diğer gayrimenkul satışları 202 bin adet olarak gerçekleşti.

KORONAVİRÜSTEN KAÇIŞ VE YATIRIM AMACI İLE ARSA SATIN ALINDI

Sektör yetkilileri konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeninin olduğunu açıklıyor. Birinci neden, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu, olarak tanımlanıyor.

KIRSALA EĞİLİM VE DÜŞÜK FİYATLAR ETKİLİ OLDU

Önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsa 2021'de yüzde 40'a ulaştı. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti.