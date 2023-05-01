Arsuz'daki turizm tesisleri, depremin izlerini silmek için kolları sıvadı Hatay'ın turistik ilçesi Arsuz, Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini silmeye çalışıyor. Arsuz, yeni sezonda turistleri ağırlayarak hayata dönmeyi amaçlıyor.

AA

Depremden etkilenen Arsuz'da hasar gören turistik tesisler, işletmeciler tarafından tek tek onarılmaya başladı.

Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Hatay'ın ilçesi Arsuz, temiz denizi ve yemyeşil doğasıyla özellikle yazın turist çekiyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan tatilcilerin uğrak noktalarından olan ilçe, denizinin dalgasız olmasıyla ünlü.

Deprem öncesi nüfusu 99 bin civarında olan Arsuz'da yaz sezonunda bu rakam 300-400 binlere kadar yükseliyor.

Normalde mart-nisan aylarında hareketlenen ilçe, bu yıl haziran ayında sezonun tam anlamı ile açılmasını bekliyor.

Arsuz'da 420 binanın enkazı kalktı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Antakya ve İskenderun ilçelerine oranla depremin daha az etkilediği Arsuz'da yıkılan ve acil yıkım kararı verilen 420 binanın enkazı kaldırıldı.

2 bin 350 bina daha yıkılacak

Ağır hasarlı 2 bin 350 binanın yıkımı ve enkazının kaldırılmasına ise bir süre sonra başlanacak.

Oteller depremden etkilendi

Arsuz'da, depremlerde 2 otel yıkıldı, 3 otel de ağır hasar gördü. Bazı restoran ve kafelerin de yıkıldığı veya zarar gördüğü ilçede, hafif hasarlı tesislerde tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

"2-3 ay içerisinde Arsuz tekrar ayağa kalkar"

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan, ilçede işletme sahiplerinin hasarlı tesislerini onararak yaklaşan turizm sezonuna yetiştirmeye çalıştığını söyleyerek şu bilgileri aktardı:

Arsuz, maviyle yeşilin buluştuğu dünyanın ender yerlerinden bir tanesi. Doğası bozulmamış, tabiatla iç içe olan bir kentimiz. Arsuz'da birçok müessese tadilatlarını yapmaya başladı. Yaz sezonuna hazırlanıyor. Arsuz'u gelip görmeden tarif etmek mümkün değil. Arsuz'daki vatandaşlarımızın çoğu hızlı hareket eden, çalışkan insanlar, yaralarını sarmaya başladı ve yaz sezonuna hazırlanıyorlar. 2-3 ay içerisinde Arsuz tekrar ayağa kalkar.

"Otel, konaklama, kafe, restoranlar tekrardan açılacak"

Depremde iki iş yeri, evi yıkılan restoran işletmecisi Sem Büyüktepe de depremin etkisini çok kötü hissettiklerini söyledi. Kayıplar verdiklerini ancak geçen sürede tekrardan ayağa kalkmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Büyüktepe, şöyle konuştu:

Onun için de güzel bir mekan ayarladık kendimize. Tekrardan inşa ettik ve faaliyete geçirdik. Şu an Hatay'da bayağı bir göç var ama beklentimiz giden arkadaşların gelmesi, şehir dışından insanların buraya Arsuz'a tatile gelmeleri. Onun için de biz kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Bütün otelci arkadaşlar, restoranlar, kafeler olsun bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tekrardan otel, konaklama, kafe, restoranlar tekrardan açılacak. Haziran sonu gibi turizm açılır diye düşünüyorum.

"Herkesi buraya bekleriz"

Yeni işletmelerini kısa sürede hazır hale getirdiklerini belirten Büyüktepe, şunları kaydetti: