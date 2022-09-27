Artan dolar talebi, gelişmiş ülke para birimlerini baskılıyor

Küresel ölçekte artan dolar talebi, gelişmiş ülke para birimlerini de baskılıyor. Sterlin, yen, euro cephesinde değer kayıpları yaşanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele etmek için "şahin" para politikasını sürdüreceği sinyalleri vermesinin ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Merkez bankaları para birimlerinin değerini artırmaya çabalıyor

Ülke para birimlerinin değer kayıpları karşısında İngiltere Merkez Bankası (BoE) döviz kuru gelişmelerini yakından takip ettiğine işaret eden bir duyuru yayınlarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sözle yönlendirme ve Japonya Merkez Bankası da (BoJ) döviz piyasasına müdahale ederek oynaklığı düşürmeye çalışıyor.

Faiz artışları art arda açıklanıyor

AA'nın haberine göre, enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından BoE, Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.

Sterlin/dolar paritesinin şubat ortasından bu yana kaybı yüzde 25 oldu

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile düşüşü ivme kazanan sterlin/dolar paritesinin şubat ortasından bu yana kaybı yaklaşık yüzde 25'i buldu.

BoE'nin faiz artırımına ilişkin beklentiler güçleniyor

BoE'nin Aralık 2021'den bu yana yüzde 0,10'dan yüzde 2,25 seviyesine kadar çıkardığı politika faizi, aynı zamanda son 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. BoE'nin sterlindeki kayıpların devam etmesi durumunda acil toplanacağı ve faizleri kasıma kadar 200 baz puan artıracağı beklentilerinin artması dikkati çekiyor.

Euro/dolar paritesi değer kaybı yüzde 15 oldu

Euro/dolar paritesi, Fed'in martta faiz artırmaya başlamasının ardından bugüne kadar yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

Dolar/Japon yeni paritesi 144 seviyesinde

BoJ'un "ultra gevşek politikaya devam" sinyali ile dolar/Japon yeni paritesinin 145,9 seviyesini test etmesinin ardından hükümet ve BoJ'dan döviz piyasasına müdahale geldi. Dolar satış ve yen alış ile piyasaya müdahale edilmesi sonrası 140,4'e kadar gerileyen dolar/Japon yeni paritesi, bu seviyelerde tutunamadı ve tekrar 144 seviyesine çıktı.

Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam eden Japon yenine ilişkin yetkililerin açıklamaları devam ediyor.