Artan enerji fiyatları AB'ye endişe veriyor

AB'den, enerji fiyatlarındaki artışın doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı görüşü yükselirken bu durumun sürdürülebilir olmadığı dile getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Genel Kurul oturumunda, enerji fiyatlarındaki yükseliş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AB ÜLKELERİ DOĞALGAZDA DIŞA BAĞIMLI"

AB ülkelerinin doğalgazda aşırı derecede dışa bağımlı olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Enerji fiyatlarındaki artış hepimizi endişelendiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil." diye konuştu.

"AVRUPA, DOĞALGAZIN YÜZDE 90'INI İTHAL EDİYOR"

Von der Leyen, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ettiğini belirterek, "Avrupa'nın gelecekteki enerji güvenliği net biçimde yerli ve temiz enerjiye bağlı." dedi.

Fosil yakıt fiyatlarının son yıllarda daha da pahalı bir hal aldığına işaret eden von der Leyen, buna karşılık yenilenebilir kaynakların fiyatlarının ise yükselmediğini anlattı.

Von der Leyen, AB ülkelerinin kısa vadede tüketicileri ve işletmeleri yüksek enerji fiyatları karşısında kamu destekleri ile koruyabileceklerini ve faturaları düşürebileceklerini aktardı.

"TEK ÇARE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA YATIRIM"

AB'nin ortak gaz rezervi kurmak ve ortak sözleşmelerle doğalgaz tedarik etmek gibi stratejileri de değerlendirdiğini dile getiren von der Leyen, uzun vadede enerji bağımlılığından kurtulmanın tek yolunun yenilenebilir kaynaklara yatırım olduğunu söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜME 500 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Von der Leyen, AB uzun dönem bütçesi ve kurtarma programının 500 milyar euroluk kısmının yeşil dönüşüme ayrıldığını, bu kaynakla rüzgar, güneş ve yeşil hidrojen gibi çeşitli yenilenebilir yatırımlara hız verilmesinin planlandığını belirtti.

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğalgaz ve elektrik gibi enerji ürünleri fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri rahatsız ediyor.