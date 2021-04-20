Artan koronavirüs vaka sayısı ekonomiyi tedirgin ediyor

Küresel pay piyasaları ve yurt içinde koronavirüs salgınındaki vaka sayıları ekonomi üzerinde ters etki oluşturuyor. Aşının salgını yok edeceği beklentileri mutasyonlu virüsün artmasıyla törpüleniyor.

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin, piyasaların negatif seyrindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, yurt içinde artan koronavirüs vaka sayısı ve ekonomiye olası etkilerine ilişkin tedirginliğin de TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL'DA SATICILI SEYİR DEVAM EDİYOR

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,08950 SEVİYESİNDE

Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 8,0955'ten kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0950 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.30 Türkiye, mart ayı merkezi yönetim borç stoku