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- Artan koronavirüs vaka sayısı ekonomiyi tedirgin ediyor
Artan koronavirüs vaka sayısı ekonomiyi tedirgin ediyor
- AA
- 20.04.2021 - 09:50
- Güncelleme : 20.04.2021 - 10:01
Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin, piyasaların negatif seyrindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, yurt içinde artan koronavirüs vaka sayısı ve ekonomiye olası etkilerine ilişkin tedirginliğin de TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
BORSA İSTANBUL'DA SATICILI SEYİR DEVAM EDİYOR
Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.
DOLAR/TL 8,08950 SEVİYESİNDE
Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 8,0955'ten kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0950 seviyesinde işlem görüyor.
BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:
10.00 Türkiye, mart ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi
17.30 Türkiye, mart ayı merkezi yönetim borç stoku