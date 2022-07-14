Artan resesyon endişesi fiyatlamaları zora soktu

Yüksek enflasyon ve resesyon endişesiyle hareket eden küresel piyasalarda oynaklık arttı ve fiyatlama yapmakta zorlanılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklık artarken, veri odaklı seyir devam ediyor.

Risk algısı artıyor

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Fed faizi 100 baz puan artırabilir

Buna göre, Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin ardından bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeyi sürdürürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark son 15 yılın en yükseği olan 25 baz puana çıkarak resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini gösteriyor.

Hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark

ABD'nin 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark da 61 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor. New York Fed tarafından 1996'da yapılan bir çalışmada, 3 aylık hazine bonosunun faizinin 10 yıllık tahvil faizi üzerine çıkması halinde 6 ila 18 ay içinde ekonominin resesyona girmesinin beklendiği duyurulmuştu.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Enflasyon verisinin ardından 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, yeni günde 108,3 seviyesinde bulunuyor.

New York borsası değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,45, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün ABD'deki gelişmelerle negatif bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

Yurt içinde sanayi üretim verisi bekleniyor

Yurt içinde, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 azalışla 2.408,08 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Dolar/TL

Dolar/TL dün yüzde 0,7 artışla 17,4293'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,4580 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: