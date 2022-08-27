Artık tatilciler tesiste elektrikli otomobil şarj istasyonu arıyor

Elektrikli araçlar arttıkça, elektrikli şarj istasyonlarına olan talep de arttı. Çeşme'de tatilciler konaklayacağı tesislerde artık elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri yerleri şart koşuyor.

İhtiyaçlarımız tatil rotamızı ve kalacağımız tesisin belirlenmesinde rol oynamaya başladı. Eğer aracımız elektrikli ise konukladığımız yerde de şarj istasyonunun yakınlarda olması beklentimiz arttı.

Turizmciler de çağın bu ihtiyacına cevap veren nitelikte kendilerini yenilemeye başladı.

Elektrikli otomobil kullanımı arttı

Artan elektrikli otomobil kullanımı, yerli ve yabancı tatilcilerin konaklama tesisi tercihlerine yansımaya başladı.

"Tatilciler otelde şarj istasyonu istiyor"

AA'nın haberine göre, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, elektrikli araç kullanıcı sayısının artışına paralel olarak tatilcilerin otelde şarj istasyonu isteğini de gözlemlediklerini kaydetti.

Demir, "Tatilciler, otoparklarda veya otel yakınında şarj istasyonları istemeye başladılar. Hatta bazı acenteler bunu seyahat planlarını gösteren listelere almış durumdalar." dedi.

"Bu ihtiyaç zorunlu hale gelecek"

Demir, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde şarjlı araçların her şekilde yoğunlaşacağını ve bu ihtiyacın zorunlu hale geleceğini tahmin ediyoruz. ÇEŞTOB olarak, bunu önümüzdeki yılın programına alarak, herhangi bir özel sektörle veya devletimizden destek alarak otellerimizde bu istasyonların yerleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatacağız."





"Şu andaki istasyon sayısı yetersiz"

Bazı otellerin öngörüyle bu altyapı çalışmasını yaptığını kaydeden Demir, "Bu oteller geleceği öngörmüşler ama neredeyse turist ihtiyacının yüzde biri kadar bile değil." ifadelerini kullandı.

"İstasyonlar artık ihtiyaç"

İlçede hizmet veren bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da tesislerine 3 yıl önce elektrikli şarj istasyonu kurduklarını belirtti.

Son yıllarda elektrikli otomobil sayısındaki artışın otelde konaklayanların şarj istasyonu talebine de yansıdığını aktaran Tuğgan, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz şarj istasyonu zaman zaman otelde konaklama ve organizasyonların yapılma sebebi dahi oldu. Artık hibrit ve elektrikli araçlar çok tercih ediliyor. İnsanlar menzili düşünüyor, nerede, nasıl şarj edecekleri önem arz ediyor. Her geçen sene istasyona talep artıyor. Elektrikli araç sayısının da arttığını görüyoruz. Artık bu bir ihtiyaç haline geldi."