Artık uzaktan çalışmanın usul ve esasları var

Artık uzaktan çalışmanın usul ve esasları var

Koronavirüs salgını ile artan evden çalışma yöntemi, Türkiye için yeni karşılaşılan bir durumdu ve süreç içerisinde gerekli düzenlemelerle bu konudaki yükümlülükler belirlendi.

Artık uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtecek. Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı, uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlendi. Yönetmelik; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine dayanılarak hazırlandı.

ÇALIŞILACAK MEKANDAKİ DÜZENLEME

Buna göre, gerekli olması halinde uzaktan çalışmanın yapılacağı mekanla ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecek.

GEREKLİ MALZEME VE İŞ ARAÇLARI İŞVEREN TARAFINDAN KARŞILANACAK

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacak. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecek.

İŞ ARAÇLARI LİSTESİ ÇIKARTILACAK

Bu kapsamda, iş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecek. Teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacak. İş araçları listesi, sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmayacak.

ZORUNLU GİDERLER BELİRLENECEK

Yönetmelikle, işin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususların da iş sözleşmesinde belirtileceği ifade edildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ

Uzaktan çalışma süresine ilişkin ise yönetmelikte, "Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır." ifadeleri yer aldı.

Yönetmelikte, uzaktan çalışmadaki iletişim hakkında ise "Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir." ifadesine yer verildi.

UZAKTAN ÇALIŞMADA VERİLERİN KORUNMASI

Yönetmelikte, uzaktan çalışmada verilerin korunmasına ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre işveren, çalışanı, iş yerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ile paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek. Ayrıca verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirler de işveren tarafından alınacak.

Korunması gereken verinin tanım ve kapsamı, sözleşmede belirlenecek ve çalışanın bu kurallara uyması zorunlu olacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Yönetmelikte, işverenin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve gerekli iş güvenliği tedbirini almakla yükümlü olduğu belirtildi.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YAPILAMAYACAĞI İŞLER BELİRLENDİ

"Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler" başlıklı 13'üncü maddenin birinci fıkrasına göre, tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle ilgili çalışma alanlarında uzaktan çalışma yapılamayacağı ifade edildi.

AYNI MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDA İSE ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir."

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Yönetmelikte, uzaktan çalışmaya geçişin kapsamı da belirlendi.

Buna göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, tarafların anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

İşçinin uzaktan çalışma talebi yapmak istemesi halinde talebi, yazılı olarak yapacak. İşveren, talebi değerlendirirken işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstasları kullanacak.

İşveren, talebi 30 gün içinde işçiye yine yazılı olarak bildirecek ve yönetmeliğin 5'inci maddesine göre sözleşme yapılacak. Ayrıca işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilecek.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde ise uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.