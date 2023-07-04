Artış bekleyen memur ve emekli maaşları Memur maaşları ve emeklilerin aylıkları yılda iki kez zamlanıyor. Ocak 2023'te belirlenen maaşlar şimdi tekrar zamlanacak.

ensonhaber.com

Memur ve emeklilerin maaşlarının zam oranı yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Bunun için de 6 aylık enflasyon oranı öne çıkıyor.

Bu yıl alım gücünün düşmesi nedeniyle maaşlara geçen dönemde olduğu gibi refah payının eklenmesi gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını açıkladığı için de tüm memurlar ve emekliler açıklanacak zam oranının yüksek olmasını hesaplıyor.

Kullanılan en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

Son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

Artış bekleyen maaş ve aylıklar

İşte zam bekleyen memurların görevleri, dereceleri ve 2023 Ocak ayından bu yana aldıkları maaşları:

Memur maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)

Vali 49 bin 790 lira

Genel Müdür (1/4) 43 bin 265 lira

Kaymakam (1. Sınıf-4/1) 36 bin 724 lira

Profesör (¼) 34 bin 57 lira

Uzman Doktor (¼) 24 bin 743 lira

Mühendis (¼) 21 bin 295 lira

Başkomiser (3/1) 20 bin 873 lira

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-¼) 20 bin 724 lira

Araştırma Görevlisi (7/1) 20 bin 139 lira

Avukat (¼) 19 bin 968 lira

Uzman Hekim (7/1) 19 bin 732 lira

Pratisyen Hekim (8/1) 18 bin 861 lira

Başkomiser (8/1) 18 bin 630 lira

Uzman Öğretmen (¼) 18 bin 246 lira

Polis Memuru (8/1) 18 bin 235 lira

Araştırma Görevlisi (8/1) 17 bin 498 lira

Mühendis (8/1) 17 bin 270 lira

Avukat (9/1) 16 bin 770 lira

Vaiz (¼) 16 bin 615 lira

Polis memuru (9/1) 16 bin 570 lira

Öğretmen (¼) 15 bin 793 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu-5/1) 15 bin 611 lira

Şube müdürü (Lisans-4/1) 15 bin 232 lira

Vaiz (Lisans-9/1) 13 bin 841 lira

Hemşire (Lisans-9/1) 13 bin 785 lira

Teknisyen (Lise Mezunu-11/1) 13 bin 142 lira

Memur (Üniversite Mezunu-9/1) 12 bin 632 lira

Öğretmen (9/1) 12 bin 558 lira

Teknisyen (Teknik Lise-13/1) 11 bin 626 lira

Memur (Lise-15/1) 11 bin 100 lira

Hizmetli (Lise-15/1) 10 bin 170 lira

(Aile yardımı dahil net maaşlar)

En düşük memur emekli aylığı

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.

Memur emekli maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)

Müsteşar (1/1) 28 bin 729 lira

Genel Müdür (1/1) 25 bin 427 lira

Profesör (1/4) 22 bin 680 lira

Pratisyen Hekim (1/4) 20 bin 725 lira

Kaymakam (1. sınıf-1/4) 16 bin 697

Başkomiser (1/4) 12 bin 151 lira

Polis Memuru (1/4) 11 bin 948 lira

Hemşire (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Mühendis (1/4) 11 bin 848 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Öğretmen (1/4) 11 bin 848 lira

İmam-Hatip 11 bin 848 lira

Avukat (1/4) 11 bin 848 lira

Memur (Lisans-1/4) 9 bin 650 lira

Teknisyen (Lise-1/4) 8 bin 506 lira

(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil)