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Artvin ve Rize'de selden enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düştü

Artvin ve Rize'de selden enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel sonrasında enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü bildiren bir mesaj paylaştı.