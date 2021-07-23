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- Artvin ve Rize'de selden enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düştü
Artvin ve Rize'de selden enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel sonrasında enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü bildiren bir mesaj paylaştı.
- AA
- 23.07.2021 - 13:41
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak selden etkilenen şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“ÇALIŞMALARLA SELDEN ETKİLENEN TRAFO SAYISI 11’E, ENERJİSİ KESİLEN ABONE SAYISI 694'E DÜŞÜRÜLDÜ”
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de meydana gelen sel sonrasında enerji arzındaki son duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11’e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek."
FATİH DÖNMEZ ARTVİN’DE
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çalışmaları incelemek üzere Artvin'e hareket ettiği bildirildi.