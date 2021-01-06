Artvin'de yeni zeytin bahçeleri devreye giriyor

Artvin'de Çoruh Vadisi'nin mikroklima ikliminde yetişen, zeytinyağı üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini" üretiminin yaygınlaştırılıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ardanuç Orman İşletme Şefliği Fidanlığı'nda, gen bakımından kaliteli zeytin ağaçlarından alınan "çelik" adı verilen dalların köklendirilmesiyle yılda yaklaşık 10 bin zeytin fidanı üretiliyor.

Fidanlıktaki mikroklimalı polikarbon seralarda köklendirilen çelikler, tüplere alınarak fidan haline gelinceye kadar bekletiliyor. Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuluyor.

“YÖRE HALKI İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI”

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Çoruh Vadisi'nde yapılan zeytin yetiştiriciliğinin yöre halkı için önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özkaya, bölgedeki zeytinlik alanlarla birlikte üretimi artırmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Gelir Getirici Meyve Ağaçlandırma Projesi" kapsamında zeytin yetiştirmeye uygun alanlarda oluşturulacak bahçelere dikilmek üzere fidan yetiştirdiklerini dile getirdi.

“BUTKO ZEYTİNİNİN ASİT ORANI DÜŞÜK”

Artvin'e özgü bir tür olan Butko zeytininin asit oranının düşük ve "zeytinyağı üstün lezzet ödüllü" olması nedeniyle bölge için önemli ekonomik değer taşıdığını belirten Özkaya, bu türün yaygınlaştırılması için çelikten fidan üretimi yaptıklarını anlattı.

FİDANLIKTA YILDA FARKLI TÜRLERDE 300 BİN FİDAN ÜRETİLİYOR

Mimar Sinan Özkaya, 40 dönümlük arazi üzerine kurulu fidanlıkta ihtiyaç ve talebe göre değişik türlerde yıllık 300 bin fidan yetiştirdiklerini anlatarak, "Bu fidanları doğal yetişme ortamlarında ormanlık arazilerde bahçeler kurarak ya da vatandaşın talebi doğrultusunda onların bahçesinde dikerek değerlendiriyoruz. Buna ek olarak bazen yurdumuzun değişik illerine de gönderebiliyoruz." dedi.